Сандерленд "перехватил" футболиста, целью которого был Арсенал
Согласно информации от Фабрицио Романо, Сандерленд успешно перехватил футболиста, которым активно интересовался Арсенал.
Команда, известная как "черные коты", заключила соглашение с Лионом о трансфере Малика Фофана за сумму в 30 миллионов евро, дополнительно предусмотрены бонусы.
Арсенал выражал сильное желание приобрести бельгийского игрока в течение всего лета, однако лондонский клуб не смог удовлетворить финансовые условия, предложенные за футболиста.
В прошлом сезоне Фофана принял участие только в 16 играх из-за травмы голеностопа, но до этого крайний нападающий успел проявить себя как высоко талантливый игрок.
В текущем сезоне бельгиец уже отметился участием в шести матчах и забил два гола.
Ранее стало известно, что Челси продал своего нападающего в Германию.