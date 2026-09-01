Сандерленд "перехватил" футболиста, целью которого был Арсенал

"Черные коты" обошли Арсенал в борьбе за подпись Малика Фофана, заключив сделку с Лионом на 30 миллионов евро.

Согласно информации от Фабрицио Романо, Сандерленд успешно перехватил футболиста, которым активно интересовался Арсенал.



Команда, известная как "черные коты", заключила соглашение с Лионом о трансфере Малика Фофана за сумму в 30 миллионов евро, дополнительно предусмотрены бонусы.



Арсенал выражал сильное желание приобрести бельгийского игрока в течение всего лета, однако лондонский клуб не смог удовлетворить финансовые условия, предложенные за футболиста.



В прошлом сезоне Фофана принял участие только в 16 играх из-за травмы голеностопа, но до этого крайний нападающий успел проявить себя как высоко талантливый игрок.



В текущем сезоне бельгиец уже отметился участием в шести матчах и забил два гола.



Ранее стало известно, что Челси продал своего нападающего в Германию.