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Итан Нванери покидает Арсенал: следующий сезон в Боруссии

Боруссия арендует Итана Нванери на следующий сезон, обещая покрыть его зарплату.
Итан Нванери покидает Арсенал: следующий сезон в Боруссии
Итан Нванери / Getty Images

Фабрицио Романо сообщает, что Итан Нванери, игрок средней линии Арсенала, будет играть в следующем сезоне за пределами своего родного клуба.

Арсенал, лондонский футбольный клуб, решил снова отдать своего игрока в аренду, и уже пришел к соглашению с Боруссией.

Боруссия, футбольный клуб из Германии, будет арендовать Нванери в течение всего следующего сезона и обязуется полностью покрыть его зарплату.

Следует отметить, что 19-летний Нванери, который вырос в Арсенале, провел вторую часть прошлого сезона в Марселе.

Ранее было также упомянуто, что Челси продал одного из своих форвардов.

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