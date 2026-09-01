Итан Нванери покидает Арсенал: следующий сезон в Боруссии

Боруссия арендует Итана Нванери на следующий сезон, обещая покрыть его зарплату.

Фабрицио Романо сообщает, что Итан Нванери, игрок средней линии Арсенала, будет играть в следующем сезоне за пределами своего родного клуба.



Арсенал, лондонский футбольный клуб, решил снова отдать своего игрока в аренду, и уже пришел к соглашению с Боруссией.



Боруссия, футбольный клуб из Германии, будет арендовать Нванери в течение всего следующего сезона и обязуется полностью покрыть его зарплату.



Следует отметить, что 19-летний Нванери, который вырос в Арсенале, провел вторую часть прошлого сезона в Марселе.



Ранее было также упомянуто, что Челси продал одного из своих форвардов.