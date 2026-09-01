Марк Гиу переходит из Челси в РБ Лейпциг за 16 миллионов евро

Марк Гиу переходит в РБ Лейпциг за 16 миллионов евро, подписав контракт до 2031 года.

Издание The Athletic сообщает о переходе футболиста Челси Марка Гиу в немецкую команду РБ Лейпциг.



Молодой 20-летний испанец был куплен за 16 миллионов евро. В договор также включено значительное вознаграждение от последующей перепродажи.



Оба футбольных клуба уже официально подтвердили эту сделку, а Гиу подписал контракт, который действителен до 2031 года.



Стоит отметить, что Гиу был куплен Челси у Барселоны за 6 миллионов евро в 2024 году. Во время своего пребывания в Лондоне, он сыграл 29 матчей и забил восемь голов.



Кроме того, стало известно, что аренда Михаила Мудрика уже одобрена.