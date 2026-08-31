Манчестер Сити в гонке за Энцо Фернандесом: начались переговоры о трансфере стоимостью 150 млн евро

Манчестер Сити начал переговоры о трансфере Энцо Фернандеса, в то время как Челси также откликается на интерес к аргентинцу.

Фабрицио Романо подтвердил, что Манчестер Сити официально проявил интерес к Энцо Фернандесу.



Слухи о возможном переходе аргентинца в Манчестер Сити распространялись уже некоторое время, но только недавно начались конкретные переговоры.



В то же время Челси предпочитает вести переговоры, учитывая слухи о том, что Фернандес хочет сменить команду.



Предполагается, что стоимость предстоящего трансфера будет не менее 150 млн евро, учитывая, что Челси купил аргентинца за 120 млн.



Также было упомянуто, что появился еще один клуб, заинтересованный в Мудрике.