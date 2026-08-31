Тоттенхэм может арендовать вингера Челси Михаила Мудрика

Мудрик может перейти в аренду в АПЛ, клуб пока не определен.

Согласно информации от Дэвида Орнштейна, Михаил Мудрик, играющий на позиции вингера в Челси, имеет шансы продолжить свою профессиональную деятельность в рамках английской Премьер-лиги (АПЛ).



Ранее стало известно, что Челси намерен отдать Мудрика в аренду, однако клуб, который возьмет его, до сих пор не определен.



Сначала предполагалось, что Лидс будет основным кандидатом на получение Мудрика, однако теперь появился еще один конкурент.



Тоттенхэм рассматривает возможность арендовать Мудрика, учитывая, что де Дзерби, который ранее работал с ним в Шахтере, хорошо знаком с его стилем игры.



Также было подчеркнуто, что аренда украинского футболиста считается неотъемлемой необходимостью.