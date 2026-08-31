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Челси и Аталанта договорились о трансфере Аанора за 40 миллионов фунтов

Аанор переходит из Аталанты в Челси, а затем будет арендован Кристал Пэлас на следующий сезон.
Челси и Аталанта договорились о трансфере Аанора за 40 миллионов фунтов
Онест Аанор / Getty Images

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Согласно информации от спортивного эксперта Фабрицио Романо, футбольный клуб Челси из Англии и Аталанта достигли договоренности о переходе защитника Онеста Аанора. Стоимость трансфера оценивается в 40 миллионов фунтов стерлингов, что равно приблизительно 47 миллионам евро. Предполагается, что сегодня футболист пройдет медосмотр.

После оформления контракта с Челси Аанор будет выступать на правах аренды в Кристал Пэлас в течение следующего сезона.

Аанор, который начинал свою карьеру в Дженоа, был куплен Аталантой прошлым летом за 16 миллионов евро. В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах за команду в различных турнирах и забил один гол.

Кроме того, стало известно, что Челси намерен дать в аренду украинского футболиста Михаила Мудрика до конца трансферного окна.

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