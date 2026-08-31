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Михаил Мудрик может покинуть Челси: Лидс в ожидании трансфера

Челси планирует отдать Михаила Мудрика в аренду, Лидс - главный претендент на футболиста.
Михаил Мудрик может покинуть Челси: Лидс в ожидании трансфера
Михаил Мудрик / Getty Images

Украинский футболист и вингер Челси Михаил Мудрик, возможно, будет играть в другой команде в этом сезоне.

Фабрицио Романо, известный футбольный инсайдер, сообщает, что Челси намерен дать в аренду 25-летнего футболиста до конца трансферного окна.

Лидс продолжает быть одним из главных кандидатов на получение Мудрика, активно добиваясь его перехода в последние дни. Однако, согласно информации от источника, до завершения трансферного периода могут поступить и другие неожиданные предложения.

Важно отметить, что Мудрик бы хотел продолжить играть в английской Премьер-лиге.

Ранее упоминалось о семи клубах, где Мудрик может продолжить свою профессиональную карьеру.

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