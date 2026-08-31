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Тедеско: Довбик готов к большему игровому времени против Аталанты

Тедеско ожидает, что Довбик проведет больше времени на поле в предстоящем матче против Аталанты.
Тедеско: Довбик готов к большему игровому времени против Аталанты
Артем Довбик / Getty Images

Главный наставник футбольного клуба Болонья Доменико Тедеско выразил свои мысли относительно форварда команды Артема Довбика накануне предстоящего поединка против Аталанты в рамках чемпионата.

Тедеско, который возглавляет "россоблу", подчеркнул, что Довбик продолжает совершенствовать свою игру, и предполагает, что он проведет больше времени на поле в следующем матче.

"Довбик чувствует себя лучше. Он провел три недели подготовки в Риме, в том числе сыграл 45 минут в товарищеском матче. Но ему нужно продолжать набирать форму.

Надеемся, что он сможет провести на поле немного больше времени, чем те полчаса, которые получил в матче с Лацио", - говорит Тедеско, как цитирует TMW.

Поединок второго тура Серии А между Аталантой и Болоньей намечен на понедельник, 31 августа, и начнется в 21:45 по киевскому времени.

Отметим, что ранее Довбик выразил свои впечатления от перехода в Болонью.

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