Мартен де Рон переходит из Аталанты в Рому: детали сделки

Де Рон подписал двухлетний контракт с Ромой, выступая под номером 15. Сумма сделки, по слухам, составила 1 миллион евро.

Мартен де Рон, полузащитник Аталанты, перешел в Рому, как подтверждает официальный сайт римского футбольного клуба.



Этот 35-летний футболист из Нидерландов заключил двухлетний контракт, который будет действовать до лета 2028 года. В Роме де Рон будет выступать под 15-м номером.



Хотя официальные детали сделки не были раскрыты, некоторые СМИ утверждают, что Рома заплатила за него всего один миллион евро.

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