Мартен де Рон переходит из Аталанты в Рому: детали сделки
Де Рон подписал двухлетний контракт с Ромой, выступая под номером 15. Сумма сделки, по слухам, составила 1 миллион евро.
Мартен де Рон, полузащитник Аталанты, перешел в Рому, как подтверждает официальный сайт римского футбольного клуба.
Этот 35-летний футболист из Нидерландов заключил двухлетний контракт, который будет действовать до лета 2028 года. В Роме де Рон будет выступать под 15-м номером.
Хотя официальные детали сделки не были раскрыты, некоторые СМИ утверждают, что Рома заплатила за него всего один миллион евро.
Benvenuto a Roma, Marten 🇳🇱#ASRoma pic.twitter.com/eAIToxdsjv— AS Roma (@OfficialASRoma) August 30, 2026
Де Рон впервые стал частью Аталанты в 2015 году, затем провел сезон 2016/17 в Мидлсбро. Однако, в 2017 году он вернулся в Аталанту и выступал за клуб в течение девяти сезонов.
В Аталанте де Рон установил рекорд, сыграв в общей сложности 445 матчей, в которых он забил 23 гола и сделал 32 результативные передачи.
Ранее сообщалось о возвращении бывшего игрока Милана и Барселоны в Аталанту.
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