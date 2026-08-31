"Красные дьяволы" установили новый рекорд АПЛ, достигнув отметки в 80 автоголов.

Манчестер Юнайтед достиг нового достижения в Английской Премьер-лиге (АПЛ).



Напомним, что недавно под руководством Каррика команда одолела Ипсвич на своем домашнем поле. Джейкоб Гривз несчастно забил мяч в свои ворота.



Этот инцидент позволил "красным дьяволам" установить новый рекорд АПЛ по числу автоголов в их пользу, достигнув показателя в 80 мячей.



До этого рекорд был в руках Ливерпуля, у которого было засчитано 79 автоголов.



Кроме того, появились слухи о том, что Арсенал намерен установить новый клубный трансферный рекорд.