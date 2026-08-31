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Манчестер Юнайтед установил рекорд АПЛ по числу автоголов

"Красные дьяволы" установили новый рекорд АПЛ, достигнув отметки в 80 автоголов.
Манчестер Юнайтед установил рекорд АПЛ по числу автоголов
Джейкоб Гривз / Getty Images

Манчестер Юнайтед достиг нового достижения в Английской Премьер-лиге (АПЛ).

Напомним, что недавно под руководством Каррика команда одолела Ипсвич на своем домашнем поле. Джейкоб Гривз несчастно забил мяч в свои ворота.

Этот инцидент позволил "красным дьяволам" установить новый рекорд АПЛ по числу автоголов в их пользу, достигнув показателя в 80 мячей.

До этого рекорд был в руках Ливерпуля, у которого было засчитано 79 автоголов.

Кроме того, появились слухи о том, что Арсенал намерен установить новый клубный трансферный рекорд.

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