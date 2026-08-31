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Травма Константелиаса: Боруссия ищет замену перед закрытием трансферного окна

Константелиас может пропустить оставшиеся матчи сезона из-за травмы колена, подтвержденной медицинским осмотром в Боруссии.
Травма Константелиаса: Боруссия ищет замену перед закрытием трансферного окна
Яннис Константелиас / Getty Images

Полузащитник Боруссии Яннис Константелиас, возможно, не сыграет в оставшихся матчах сезона, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом летнем переходном периоде Константелиас перешел в Боруссию из ПАОКа за 26 миллионов евро.

Греческий футболист успел поучаствовать в Суперкубке Германии и в одной игре чемпионата, где он забил гол. Но в том же матче против Гамбурга он был вынужден покинуть поле.

После проведения медицинского осмотра в клубе подтвердились худшие опасения - у Константелиаса обнаружен разрыв крестообразных связок колена.

Боруссия планирует найти замену 23-летнему футболисту до конца трансферного окна.

Ранее сообщалось, что Арсенал намерен установить новый клубный рекорд по трансферам.

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