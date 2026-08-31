Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Арсенал на пороге установления нового трансферного рекорда: Мартинелли может уйти за 70 млн евро

Аль-Хиляль готов заплатить 70 миллионов евро за Габриэля Мартинелли, что может стать рекордной продажей для Арсенала.
Арсенал на пороге установления нового трансферного рекорда: Мартинелли может уйти за 70 млн евро
Габриэль Мартинелли / Getty Images

По данным The Athletic, футбольная команда Арсенал близка к установлению нового трансферного рекорда клуба.

Арсенал планирует продать Габриэля Мартинелли в Аль-Хиляль. Клуб из Саудовской Аравии готов заплатить примерно 70 миллионов евро за бразильского футболиста. Впрочем, на текущий момент, контракт с Мартинелли еще не подписан.

Если трансфер будет успешно завершен, это станет самой большой продажей в истории Арсенала. Ранее самой крупной сделкой была продажа Алекса Окслейд-Чемберлена в Ливерпуль за 38 миллионов евро.

Кроме того, стало известно, что Арсенал намерен в скором времени продать одного из своих нападающих.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости