Арсенал на пороге установления нового трансферного рекорда: Мартинелли может уйти за 70 млн евро

Аль-Хиляль готов заплатить 70 миллионов евро за Габриэля Мартинелли, что может стать рекордной продажей для Арсенала.

По данным The Athletic, футбольная команда Арсенал близка к установлению нового трансферного рекорда клуба.



Арсенал планирует продать Габриэля Мартинелли в Аль-Хиляль. Клуб из Саудовской Аравии готов заплатить примерно 70 миллионов евро за бразильского футболиста. Впрочем, на текущий момент, контракт с Мартинелли еще не подписан.



Если трансфер будет успешно завершен, это станет самой большой продажей в истории Арсенала. Ранее самой крупной сделкой была продажа Алекса Окслейд-Чемберлена в Ливерпуль за 38 миллионов евро.



Кроме того, стало известно, что Арсенал намерен в скором времени продать одного из своих нападающих.