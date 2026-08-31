Габриэль Жезус переходит из Арсенала в Барселону: трансфер оформлен за 10 млн евро

Барселона заключила сделку о переходе Габриэла Жезуса из Арсенала за 10 миллионов евро, включая бонусы. Игрок пройдет медицинскую проверку завтра.

Известный спортивный журналист Фабрицио Романо подтвердил, что Габриэл Жезус, форвард Арсенала, совершает переход в испанскую Ла Лигу.



Барселона уже оформила трансфер бразильского игрока за сумму в 10 миллионов евро, в которую включены и дополнительные бонусы.



Жезус, которому 29 лет, ожидается на медицинской проверке уже завтра, после чего он присоединится к новому коллективу.



В прошлом сезоне Жезус принял участие всего в 14 играх и забил три мяча.



В дополнение к этому, было отмечено, что Барселона продала одного из своих воспитанников.