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Манчестер Юнайтед разгромил Ипсвич 5:2 в воскресном матче

Манчестер Юнайтед обыграл Ипсвич со счетом 5:2, Фернандеш забил хет-трик.
Манчестер Юнайтед разгромил Ипсвич 5:2 в воскресном матче
Бруну Фернандеш / Getty Images

В воскресенье, 30 августа, Ипсвич посетил стадион Манчестер Юнайтед в качестве гостя.

Первая половина матча для Манчестер Юнайтед прошла в том же духе, что и их предыдущие игры. Ипсвич показывал более агрессивные наступления и даже забил первый гол на 29-й минуте.

Однако, до конца первого тайма Манчестер Юнайтед удалось сравнять счет благодаря эффективной контратаке.

После перерыва, Ипсвич, казалось, не вернулся в игру. Манчестер Юнайтед не только полностью доминировал на поле, но и преобразовал свое преимущество в голы. Сначала Гривз забил автогол после удара Магуайра, затем Фернандеш забил три гола, а пятый гол был забит Мбемо с помощью изящного удара.

В дополнительное время Ипсвич сумел забить еще один гол, но гол Акпома уже не смог изменить итоговый результат.

Матч Манчестер Юнайтед против Ипсвича завершился со счетом 5:2
Голы: Фернандеш, 40, (пенальти), 61, 68, Гривз (автогол), 56, Мбемо, 82 - Дэвис, 29, Акпом, 90+1

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