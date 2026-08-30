Манчестер Юнайтед разгромил Ипсвич 5:2 в воскресном матче
В воскресенье, 30 августа, Ипсвич посетил стадион Манчестер Юнайтед в качестве гостя.
Первая половина матча для Манчестер Юнайтед прошла в том же духе, что и их предыдущие игры. Ипсвич показывал более агрессивные наступления и даже забил первый гол на 29-й минуте.
Однако, до конца первого тайма Манчестер Юнайтед удалось сравнять счет благодаря эффективной контратаке.
После перерыва, Ипсвич, казалось, не вернулся в игру. Манчестер Юнайтед не только полностью доминировал на поле, но и преобразовал свое преимущество в голы. Сначала Гривз забил автогол после удара Магуайра, затем Фернандеш забил три гола, а пятый гол был забит Мбемо с помощью изящного удара.
В дополнительное время Ипсвич сумел забить еще один гол, но гол Акпома уже не смог изменить итоговый результат.
Матч Манчестер Юнайтед против Ипсвича завершился со счетом 5:2
Голы: Фернандеш, 40, (пенальти), 61, 68, Гривз (автогол), 56, Мбемо, 82 - Дэвис, 29, Акпом, 90+1
Также Реал разгромил Малагу со счетом 4:0: Беллингем, Эрреро, Мбаппе и Гюлер забили голы.