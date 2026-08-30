Реал разгромил Малагу со счетом 4:0: Беллингем, Эрреро, Мбаппе и Гюлер забили голы

Реал одержал уверенную победу над Малагой со счетом 4:0 в воскресном матче, забив четыре гола от разных игроков.

В воскресенье, 30 августа, Малага посетила стадион Реала в качестве гостя.



С начала игры команда из Мадрида проявила энергию, и уже в первые десять минут она была на грани получения пенальти. Тем не менее, первый гол был забит немного позже, а его автором стал Беллингем.



Через некоторое время вратарь Малаги совершил ошибку, в результате которой мяч оказался в его сетке. Третий гол на 30-й минуте матча забил Мбаппе.



Во втором полувремени игра значительно замедлилась. Команды вели обмен атаками, но большую часть времени игра проходила без серьезных угроз для ворот.



Однако, Малага не сумела избежать крупного поражения. Четвертый гол в ворота Эрреро на последних минутах добавленного времени забил Гюлер.



Итоговый счет матча Реал - Малага составил 4:0. Авторы голов: Беллингем (19 минута), Эрреро (автогол, 26 минута), Мбаппе (30 минута), Гюлер (90+1 минута).

Ранее Челси одержал победу над Брайтоном со счетом 4:3 в напряженном матче на своей домашней арене.