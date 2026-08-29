Манчестер Сити одерживает уверенную победу над Кристал Пэлас со счетом 4:1, благодаря дублю Холанна и двум голам Шерки.

В пятницу, 28 августа, футбольная команда Манчестер Сити выступила в гостях на арене Кристал Пэлас.



С начала игры Манчестер Сити проявил активность и быстро открыл счет благодаря голу Холанна. До завершения первого тайма каждая из команд создала по одному угрожающему моменту и ушли на перерыв.



Вторая половина игры началась динамично, и на 54-й минуте Шерки после удачного прохода удвоил преимущество своего коллектива. Впоследствии Доннарумма неудачно забил мяч в свои ворота.



Тем не менее Шерки быстро восстановил двухголевое преимущество, а Холанн забил еще один гол, оформив дубль и завершив матч.



Финальный счет встречи Кристал Пэлас против Манчестер Сити составил 1:4.

Голы: Доннарумма (автогол), 56 - Холанн, 17, 84, Шерки, 54, 59.