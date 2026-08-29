Бавария разгромила Штутгарт в открытии нового сезона Бундеслиги: 5:1
Пятница, 28 августа, стала днем открытия нового сезона Бундеслиги, в котором встретились команды Бавария и Штутгарт.
Штутгартский клуб начал игру с хорошим темпом и был на грани того, чтобы забить первый гол, но инициативу перехватили игроки Баварии, забившие после углового. Впрочем до конца первого тайма мюнхенцам не удалось увеличить свою преимущество.
Второй тайм начался с жесткой борьбы на поле.
На 52-й минуте Вагноман смог сравнять счет, но уже через три минуты Олисе вернул преимущество Баварии. К сожалению, Вагноман забил автогол всего через две минуты после этого.
Баварии требовалось только сохранить свое преимущество, что они успешно справились, забив еще два гола в конце матча.
Финальный счет матча: Бавария - Штутгарт - 5:1.
Голы забили: Упамекано (21 минута), Олисе (55 минута), Вагноман (автогол на 57 минуте), Павлович (82 минута), Диас (90+2 минута) - Вагноман (52 минута).