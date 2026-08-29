Манчестер Сити готов вернуть Альвареса: аренда или покупка за 150 млн евро?

Манчестер Сити рассматривает возможность аренды Хулиана Альвареса для усиления состава после ухода Савиньо и Мармуша.

Как сообщает BBC, футбольный клуб Манчестер Сити рассматривает вариант повторного приобретения Хулиана Альвареса.



Напомним, что Альварес был продан "горожанами" в Атлетико в летний трансферный период 2024 года.



В связи с уходом Савиньо и Мармуша клубу требуется усиление состава. Одним из рассматриваемых вариантов является аренда Альвареса.



Однако, скорее всего, Атлетико откажется от такого предложения, поскольку они планируют продать аргентинского футболиста не менее чем за 150 млн евро. Более того, сам Хулиан не планирует возвращаться в Англию.



Ранее стало известно, что Арсенал также проявляет интерес к нападающему из Ла Лиги.