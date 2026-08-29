Арсенал в охоте за бразильским звездным игроком Эндриком, несмотря на отказ Моуринью

Арсенал ведет переговоры о покупке Эндрика, но Реал может отказать.

По данным talkSPORT, футбольный клуб Арсенал проявил интерес к бразильскому игроку Эндрику, который в настоящее время выступает за Реал.



Арсенал готов обсудить возможность выкупа футболиста, однако главный тренер Реала Жозе Моуринью не намерен отпускать игрока.



Следует учесть, что после успешного периода аренды в Лионе Эндрик привлек внимание многих топовых европейских клубов. Так что, если Реал согласится на переговоры, возможно появление других клубов, заинтересованных в приобретении футболиста.



Однако Моуринью не хочет продавать форварда, намереваясь активно задействовать его в следующем сезоне. Реакция Реала на предложение Арсенала пока неизвестна.



Ранее стало известно, что экс-нападающий английской сборной занялся нестандартной деятельностью.