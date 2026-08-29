УЕФА расследует Црвену Звезду за дань уважения "Боснийскому мяснику"

Болельщики Црвены Звезды отдали дань уважения Ратко Младичу во время матча Лиги Европы против Виктории Пльзень.

УЕФА начал дисциплинарное расследование против футбольного клуба Црвена Звезда.



Во время матча Лиги Европы против Виктории Пльзень болельщики сербского клуба вывесили баннеры, отдавая дань уважения Ратко Младичу.



После матча фотографии с этими баннерами были размещены на официальных страницах клуба в социальных сетях.



Ратко Младич, бывший генерал армии Республики Сербской, недавно умер в тюрьме в Гааге.



Младич, известный под прозвищем "Боснийский мясник" после событий в Сребренице, где под его руководством было убито примерно 10 000 человек, был признан виновным в совершении военных преступлений и приговорен к пожизненному заключению.



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