Джейми Варди: из футболиста в стримеры Бундеслиги

Banijay Entertainment и Варди сотрудничают для трансляции матчей Бундеслиги на его YouTube-канале.

Бывший нападающий сборной Англии Джейми Варди переключается на стриминг матчей Бундеслиги.



Banijay Entertainment, владеющая правами на трансляцию и YouTube-каналом Варди, будет сотрудничать с ним в этом направлении.



В рамках этого партнерства канал Варди будет транслировать семь матчей текущего сезона немецкого футбольного чемпионата.



Первый стрим будет посвящен игре открывающего тура между Баварией и Штутгартом.



Стоит отметить, что 39-летний футболист стал свободным агентом этим летом после окончания контракта с Кремонезе.



Ранее сообщалось, что Бавария продала своего полузащитника в английскую Премьер-лигу.