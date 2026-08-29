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Джейми Варди: из футболиста в стримеры Бундеслиги

Banijay Entertainment и Варди сотрудничают для трансляции матчей Бундеслиги на его YouTube-канале.
Джейми Варди: из футболиста в стримеры Бундеслиги
Джейми Варди / Getty Images

Бывший нападающий сборной Англии Джейми Варди переключается на стриминг матчей Бундеслиги.

Banijay Entertainment, владеющая правами на трансляцию и YouTube-каналом Варди, будет сотрудничать с ним в этом направлении.

В рамках этого партнерства канал Варди будет транслировать семь матчей текущего сезона немецкого футбольного чемпионата.

Первый стрим будет посвящен игре открывающего тура между Баварией и Штутгартом.

Стоит отметить, что 39-летний футболист стал свободным агентом этим летом после окончания контракта с Кремонезе.

Ранее сообщалось, что Бавария продала своего полузащитника в английскую Премьер-лигу.

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