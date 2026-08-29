Джейми Варди: из футболиста в стримеры Бундеслиги
Banijay Entertainment и Варди сотрудничают для трансляции матчей Бундеслиги на его YouTube-канале.
Бывший нападающий сборной Англии Джейми Варди переключается на стриминг матчей Бундеслиги.
Banijay Entertainment, владеющая правами на трансляцию и YouTube-каналом Варди, будет сотрудничать с ним в этом направлении.
В рамках этого партнерства канал Варди будет транслировать семь матчей текущего сезона немецкого футбольного чемпионата.
Первый стрим будет посвящен игре открывающего тура между Баварией и Штутгартом.
Стоит отметить, что 39-летний футболист стал свободным агентом этим летом после окончания контракта с Кремонезе.
Ранее сообщалось, что Бавария продала своего полузащитника в английскую Премьер-лигу.
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