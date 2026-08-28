Ювентус нацелился на Кессье: бывший игрок Аль-Ахли может вернуться в итальянский футбол

Ювентус и Рома борются за подписание контракта с футболистом Франком Кессье, ставшим свободным агентом после окончания его договора с Аль-Ахли.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Франк Кессье, 29-летний футболист из Кот-д'Ивуара, рассматривает варианты возвращения в итальянский футбол.



Кессье стал не привязанным к клубу игроком в текущем сезоне, когда его договор с Аль-Ахли закончился и не был продлен.



Сейчас Ювентус и Рома ведут дискуссии о заключении договора с Кессье. Однако, кажется, Ювентус ближе к подписанию контракта, предложив игроку более привлекательные условия.



Ювентус готов заключить контракт с Кессье на сумму 3,5 миллиона евро на два года. Сам игрок также склоняется к переходу в Ювентус, уверенный в своей способности соревноваться на высоком уровне.



В связанных новостях, в Буковине появился первый сенегальский футболист-легионер.