Ювентус нацелился на Кессье: бывший игрок Аль-Ахли может вернуться в итальянский футбол
Ювентус и Рома борются за подписание контракта с футболистом Франком Кессье, ставшим свободным агентом после окончания его договора с Аль-Ахли.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Франк Кессье, 29-летний футболист из Кот-д'Ивуара, рассматривает варианты возвращения в итальянский футбол.
Кессье стал не привязанным к клубу игроком в текущем сезоне, когда его договор с Аль-Ахли закончился и не был продлен.
Сейчас Ювентус и Рома ведут дискуссии о заключении договора с Кессье. Однако, кажется, Ювентус ближе к подписанию контракта, предложив игроку более привлекательные условия.
Ювентус готов заключить контракт с Кессье на сумму 3,5 миллиона евро на два года. Сам игрок также склоняется к переходу в Ювентус, уверенный в своей способности соревноваться на высоком уровне.
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