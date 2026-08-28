Барселона доминирует на поле: победа над Атлетиком с двумя голами без ответа

Барселона одерживает победу над Атлетиком, забив два гола и не пропустив ни одного в перенесенном матче первого тура Ла Лиги.

В четверг, 27 августа, на своем домашнем поле Барселона принимала Атлетик в рамках перенесенного матча первого тура Ла Лиги.



После того как Барселона уничтожила Эльче со счетом 5:0 в своем стартовом матче сезона, каталонская команда снова одержала победу, не пропустив ни одного гола и забив два мяча.



В этой игре Барселона доминировала, но забила всего два гола. К концу первого тайма хозяева вышли вперед в матче благодаря голу Рафиньи. На 37-й минуте бразилец забил гол после точной передачи от Педри из глубины поля, обыграв вратаря и отправив мяч в пустые ворота.



Второй гол Барселона забила только на 82-й минуте. Эмерик Лапорт попытался перехватить удар с левого края штрафной площади от Карима Адейеми, но вместо этого сбил с толку вратаря и передал мяч Фермину Лопесу, который просто добил его в пустые ворота.



В этом матче также дебютировал новый игрок Барселоны Родри, который вышел на замену на 63-й минуте.



Статистика матча Барселона - Атлетик 1-го тура чемпионата Испании:



Барселона - Атлетик 2:0

Голы: Рафинья, 37, Фермин, 82

Ожидаемые голы (xG): 3.90 - 0.25

Владение мячом: 70% - 30%

Удары: 22 - 5

Удары в створ: 10 - 0

Угловые: 0 - 8

Фолы: 13 - 6

Барселона: Ж. Гарсия - Э. Гарсия (Кунде, 80), Кубарси, Мартин, Эспарт - Берналь (Ольмо, 63), Педри (Канселу, 85) - Ямаль, Фермин, Гордон (Адейеми, 80) - Рафинья (Родри, 63).

Атлетик: Симон - Ринкон, Альварес, Лапорт, Луи-Жан (Бойро, 70) - Хаурегисар, Каналес - И. Уильямс (Беренгер, 60), Сансет, Н. Уильямс (Наварро, 60) - Гурусета (Джало, 81).

Предупреждения: Эспарт, Гурусета, Луи-Жан.

Ранее Челси одержал победу над Лутоном в матче 1/32 финала Кубка Английской футбольной лиги, под руководством Хаби Алонсо.