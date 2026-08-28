Челси открывает сезон Кубка английской лиги победой над Лутоном

Челси одерживает победу над Лутоном в матче 1/32 финала Кубка Английской футбольной лиги, под руководством Хаби Алонсо.

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В четверг, 27 августа, Челси успешно начал свое выступление в Кубке Английской футбольной лиги, одержав победу над Лутоном в домашнем матче 1/32 финала.



Под руководством Хаби Алонсо команда легко справилась с соперником из третьего дивизиона, победив со счетом 2:0.



В первом тайме, несмотря на преимущество Челси, команды не смогли открыть счет и ушли на перерыв при нулевом счете.



Однако уже в начале второго тайма Челси открыл счет благодаря 35-летнему новичку Дэнни Уэлбеку, который забил свой первый гол за команду. К концу матча Челси увеличил счет благодаря автоголу Хакима Одофина.



Украинский футболист Челси Михаил Мудрик не был включен в состав на этот матч.



Статистика матча Челси - Лутон 1/32 финала Кубка Английской футбольной лиги



Челси - Лутон - 2:0



Голы: Уэлбек, 50, Одофин, 79 (автогол)



Ожидаемые голы (xG): 2.41 - 0.42

Владение мячом: 66% - 34%

Удары: 26 - 7

Удары в створ: 7 - 1

Угловые: 9 - 3

Фолы: 11 - 6



Составы команд:



Челси: Пендерс - Гюсто (Хато, 67), Ачемпонг, Лакруа, Чаваррия - Джеймс (Нету, 67), Барко - Эстеван (Гиттенс, 80), Палмер, Роджерс (Лавия, 68) - Уэлбек (Педро, 73).



Лутон: Кили - Эшби, Одофин, Джонстон, Джонсон, Бенагр (Джонс, 61) - Кодуа (Ричардс, 46), Уолш, Палмер (Коул, 78), Лоуренс (Фокс, 61) - Маршалл (Уэллс, 78).



Предупреждение: Джонсон.