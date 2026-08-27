Леон Горецка переходит из Баварии в Астон Виллу

Астон Вилла подтвердила переход Горецки из Баварии в статусе свободного агента.

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Бывший игрок Баварии Леон Горецка теперь будет выступать за Астон Виллу, как подтвердил официальный сайт английского футбольного клуба. 31-летний немецкий полузащитник присоединился к бирмингемской команде в статусе свободного агента после окончания его контракта с мюнхенским клубом.



Подробности соглашения с Астон Виллой не обнародованы. В своем новом клубе Горецка будет выступать под 27-м номером.





Built for B6 💪 pic.twitter.com/8m3ZNSHTza — Aston Villa (@AstonVilla) August 27, 2026

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