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Леон Горецка переходит из Баварии в Астон Виллу

Астон Вилла подтвердила переход Горецки из Баварии в статусе свободного агента.
Леон Горецка переходит из Баварии в Астон Виллу
Леон Горецка / Aston Villa

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Бывший игрок Баварии Леон Горецка теперь будет выступать за Астон Виллу, как подтвердил официальный сайт английского футбольного клуба. 31-летний немецкий полузащитник присоединился к бирмингемской команде в статусе свободного агента после окончания его контракта с мюнхенским клубом.

Подробности соглашения с Астон Виллой не обнародованы. В своем новом клубе Горецка будет выступать под 27-м номером.



В прошлом сезоне Горецка принял участие в 48 матчах за Баварию в различных соревнованиях, отметившись пятью голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Астон Вилла арендовала защитника из Вест Хэма.

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