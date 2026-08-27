Леон Горецка переходит из Баварии в Астон Виллу
Астон Вилла подтвердила переход Горецки из Баварии в статусе свободного агента.
Читайте также: Астон Вилла готовит рекордные трансферы: Уоткинс уходит, Джексон приходит
Бывший игрок Баварии Леон Горецка теперь будет выступать за Астон Виллу, как подтвердил официальный сайт английского футбольного клуба. 31-летний немецкий полузащитник присоединился к бирмингемской команде в статусе свободного агента после окончания его контракта с мюнхенским клубом.
Подробности соглашения с Астон Виллой не обнародованы. В своем новом клубе Горецка будет выступать под 27-м номером.
Built for B6 💪 pic.twitter.com/8m3ZNSHTza— Aston Villa (@AstonVilla) August 27, 2026
В прошлом сезоне Горецка принял участие в 48 матчах за Баварию в различных соревнованиях, отметившись пятью голами и пятью ассистами.
Ранее сообщалось, что Астон Вилла арендовала защитника из Вест Хэма.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: