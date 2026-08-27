Омар Мармуш: из Каира в Тоттенхэм за 58 миллионов евро!

Омар Мармуш переходит в Тоттенхэм на условиях аренды с обязательством выкупа за 58 млн евро.

Читайте также: Ювентус арендовал голкипера Тоттенхэма: Викарио переходит в Турин до лета 2027

Тоттенхэм рад приветствовать в своем составе нового футболиста - нападающего Омара Мармуша, который ранее играл за Манчестер Сити и сборную Египта.



Официальный веб-ресурс "шпор" подтвердил переход 27-летнего игрока.



Мармуш присоединяется к лондонскому клубу на основе одногодичного арендного договора. В договоре также прописано, что в следующем году клуб должен выкупить игрока.



Согласно информации из СМИ, стоимость выкупа составит 50 миллионов фунтов стерлингов (около 58 миллионов евро) плюс дополнительные 10 миллионов фунтов (около 12 миллионов евро) в форме бонусов.





From Cairo to North London.



Omar Marmoush, welcome to the Spurs family 🤍 pic.twitter.com/VChBAszuan — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 27, 2026

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook