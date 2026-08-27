Омар Мармуш: из Каира в Тоттенхэм за 58 миллионов евро!
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Тоттенхэм рад приветствовать в своем составе нового футболиста - нападающего Омара Мармуша, который ранее играл за Манчестер Сити и сборную Египта.
Официальный веб-ресурс "шпор" подтвердил переход 27-летнего игрока.
Мармуш присоединяется к лондонскому клубу на основе одногодичного арендного договора. В договоре также прописано, что в следующем году клуб должен выкупить игрока.
Согласно информации из СМИ, стоимость выкупа составит 50 миллионов фунтов стерлингов (около 58 миллионов евро) плюс дополнительные 10 миллионов фунтов (около 12 миллионов евро) в форме бонусов.
From Cairo to North London.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 27, 2026
Omar Marmoush, welcome to the Spurs family 🤍 pic.twitter.com/VChBAszuan
В предыдущем сезоне Мармуш сыграл в 36 матчах за Манчестер Сити в разных турнирах, забив восемь голов и сделав три результативные передачи.
Стоит отметить, что ранее Тоттенхэм также подписал контракт с вингером Манчестер Сити Савиньо.