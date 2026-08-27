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Омар Мармуш: из Каира в Тоттенхэм за 58 миллионов евро!

Омар Мармуш переходит в Тоттенхэм на условиях аренды с обязательством выкупа за 58 млн евро.
Омар Мармуш: из Каира в Тоттенхэм за 58 миллионов евро!
Омар Мармуш / Tottenham Hotspur

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Тоттенхэм рад приветствовать в своем составе нового футболиста - нападающего Омара Мармуша, который ранее играл за Манчестер Сити и сборную Египта.

Официальный веб-ресурс "шпор" подтвердил переход 27-летнего игрока.

Мармуш присоединяется к лондонскому клубу на основе одногодичного арендного договора. В договоре также прописано, что в следующем году клуб должен выкупить игрока.

Согласно информации из СМИ, стоимость выкупа составит 50 миллионов фунтов стерлингов (около 58 миллионов евро) плюс дополнительные 10 миллионов фунтов (около 12 миллионов евро) в форме бонусов.



В предыдущем сезоне Мармуш сыграл в 36 матчах за Манчестер Сити в разных турнирах, забив восемь голов и сделав три результативные передачи.

Стоит отметить, что ранее Тоттенхэм также подписал контракт с вингером Манчестер Сити Савиньо.

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