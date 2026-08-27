Барселона подписала контракт с вратарем Ливаковичем до 2030 года

Барселона заключила контракт с вратарем Домиником Ливаковичем до 2030 года, сумма трансфера составила 2 миллиона евро.

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Барселона официально объявила о подписании контракта с вратарем Домиником Ливаковичем, играющим за Фенербахче и национальную команду Хорватии.



Информация о переходе 31-летнего футболиста размещена на официальном сайте каталонского клуба.



Контракт между хорватским голкипером и Барселоной заключен до 30 июня 2030 года.



По информации СМИ, сумма трансфера составила 2 миллиона евро плюс предусмотрены дополнительные 2 миллиона евро в форме бонусов.

Preparat per defensar la nostra porteria 🧱 pic.twitter.com/NvcEU70kmn — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 27, 2026

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