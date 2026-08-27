Барселона подписала контракт с вратарем Ливаковичем до 2030 года
Барселона заключила контракт с вратарем Домиником Ливаковичем до 2030 года, сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
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Барселона официально объявила о подписании контракта с вратарем Домиником Ливаковичем, играющим за Фенербахче и национальную команду Хорватии.
Информация о переходе 31-летнего футболиста размещена на официальном сайте каталонского клуба.
Контракт между хорватским голкипером и Барселоной заключен до 30 июня 2030 года.
По информации СМИ, сумма трансфера составила 2 миллиона евро плюс предусмотрены дополнительные 2 миллиона евро в форме бонусов.
Preparat per defensar la nostra porteria 🧱 pic.twitter.com/NvcEU70kmn— FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) August 27, 2026
В предыдущем сезоне Ливакович находился в аренде у Жироны, но не провел ни единого матча за эту команду. Зимой он был отдан в аренду в Динамо Загреб. В составе хорватского клуба вратарь вышел на поле в 17 матчах, пропустив 16 мячей, и в восьми играх сумел не пропустить ни одного гола.
Ранее сообщалось, что после заключения контракта с Ливаковичем Барселона намерена отдать его в аренду на следующий сезон.
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