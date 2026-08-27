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Барселона подписала контракт с вратарем Ливаковичем до 2030 года

Барселона заключила контракт с вратарем Домиником Ливаковичем до 2030 года, сумма трансфера составила 2 миллиона евро.
Барселона подписала контракт с вратарем Ливаковичем до 2030 года
Доминик Ливакович / FC Barcelona

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Барселона официально объявила о подписании контракта с вратарем Домиником Ливаковичем, играющим за Фенербахче и национальную команду Хорватии.

Информация о переходе 31-летнего футболиста размещена на официальном сайте каталонского клуба.

Контракт между хорватским голкипером и Барселоной заключен до 30 июня 2030 года.

По информации СМИ, сумма трансфера составила 2 миллиона евро плюс предусмотрены дополнительные 2 миллиона евро в форме бонусов.



В предыдущем сезоне Ливакович находился в аренде у Жироны, но не провел ни единого матча за эту команду. Зимой он был отдан в аренду в Динамо Загреб. В составе хорватского клуба вратарь вышел на поле в 17 матчах, пропустив 16 мячей, и в восьми играх сумел не пропустить ни одного гола.

Ранее сообщалось, что после заключения контракта с Ливаковичем Барселона намерена отдать его в аренду на следующий сезон.

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