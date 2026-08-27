Реал Мадрид разгромил Сосьедад 4:1: Мбаппе забил хет-трик, Винисиус отметился голом

Реал Мадрид одержал победу над Сосьедадом со счетом 4:1 в отложенном матче первого тура.

26 августа в рамках отложенного матча первого тура на своем домашнем стадионе Реал Мадрид встречался с Сосьедадом.



В начале встречи домашняя команда активно наступала, но голкипер Сосьедада Ремиро успешно отбил удар. Тем не менее Сосьедаду удалось установить равновесие в игре.



К окончанию первого полувремени Гомес мог открыть счет, но его удар оказался неточным. В ответ на это Мбаппе забил первый гол в матче. Однако до перерыва гостям удалось сравнять счет.



Во втором полувремени Реал вышел на поле с новым энтузиазмом, и их атаки стали более агрессивными. На 60-й минуте Мбаппе забил второй гол, выведя свою команду вперед.



Спустя десять минут Винисиус также оставил свой след в матче, забив гол. На 80-й минуте он сделал ассист Мбаппе, помогая ему забить третий гол. В добавленное время Диас увеличил счет до 5:1, но пятый гол был аннулирован.



Итоговый счет матча Реал Мадрид против Сосьедада составил 4:1. Голы забивали Мбаппе (40, 60, 80 минуты) и Винисиус (68 минута) за Реал и Сучич (44 минута) за Сосьедад.