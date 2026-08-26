Алехандро Бальде остается в Барселоне: отказ от Манчестер Юнайтед и борьба за основу

Барселона сохраняет Бальде, несмотря на интерес Манчестер Юнайтед, но готова рассмотреть предложения о продаже.

Информационный портал The Athletic сообщает, что Алехандро Бальде, оборонительный игрок Барселоны, вероятно, останется в своем нынешнем клубе.



Ранее было известно, что Манчестер Юнайтед заинтересован в приобретении этого футболиста, и Барселона была открыта для обсуждения его трансфера.



Однако после беседы с Фликом, который видит в Бальде потенциальную замену Канселу, игрок выразил намерение остаться в Барселоне и бороться за свое место в основе команды.



В конечном итоге было решено, что Бальде не будет выставлен на аренду. Тем не менее Барселона готова рассмотреть возможность его продажи, если поступит достаточно привлекательное предложение.



Кроме того, стало известно, что ФК Шахтер подписал контракт с новым защитником.