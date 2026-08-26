Астон Вилла готовит рекордные трансферы: Уоткинс уходит, Джексон приходит

Астон Вилла готовит две крупные сделки: продажу Уоткинса в Аль-Хиляль и покупку Джексона, что станет новым трансферным рекордом клуба.

По информации от нескольких источников, футбольный клуб Астон Вилла готовится к сделкам по продаже и покупке двух нападающих.



Известный спортивный обозреватель Фабрицио Романо утверждает, что бирмингемская команда договорилась о трансфере Олли Уоткинса в Аль-Хиляль.



30-летний английский футболист Уоткинс принесет клубу 58+2 млн евро. Стоит отметить, что его покупка у Брентфорда в 2020 году стоила 32 млн евро.



В составе Астон Виллы Уоткинс участвовал в 278 матчах, забив 108 голов и совершив 47 голевых передач.



Параллельно, в качестве замены Уоткинсу, Астон Вилла планирует заключить договор с Николасом Джексоном за 47+17 млн фунтов, что станет новым трансферным рекордом клуба.



Также стало известно, что Сандерленд намерен провести несколько трансферов.