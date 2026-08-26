Челси на грани подписания контракта с 18-летним Аанором за 40 миллионов евро

Челси готов потратить 40 млн евро на 18-летнего Аанора, который уже согласился на переход из Аталанты.

Джанлука Ди Марцио сообщил, что Челси близок к заключению сделки с Онестом Аанором.



Английский клуб готов выложить около 40 миллионов евро за 18-летнего игрока, выступающего за Аталанту.



Аанор уже выразил свое согласие на переход в Челси, и в настоящее время клубы обсуждают последние детали сделки.



Аанор начал свою профессиональную карьеру в Дженоа, а в 2025 году Аталанта выкупила его контракт за 16 миллионов евро. В прошлом сезоне он сыграл в 35 матчах и забил один гол.



Важно отметить, что Челси также готовится к продаже Николаса Джексона.