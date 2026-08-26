Нападающий Челси Джексон: выбор между Астон Виллой и Атлетико

Джексон находится на стадии переговоров с Астон Виллой и Атлетико, а его бывший тренер Эмери может повлиять на его решение.

Спортивный корреспондент Фабрис Хокинс сообщает, что Николас Джексон, нападающий Челси, рассматривает различные варианты для продолжения своего профессионального пути в футболе.



Футболист из Сенегала уже согласовал личные условия договора с Астон Виллой и Атлетико. В настоящий момент оба клуба ведут активные переговоры с Челси.



Ожидается, что трансфер обойдется в сумму около 70 миллионов евро, и на данный момент Астон Вилла выглядит более вероятным вариантом.



Унаи Эмери, бывший тренер Джексона в Вильярреале, сейчас играет ключевую роль в решении нападающего в пользу Виллы.



Было также отмечено, что Челси может заключить контракт с игроком Астон Виллы.