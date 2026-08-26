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Сандерленд в гонке за трансферами: Грилиш в аренду, Пайшан из Марселя на заметке

"Черные коты" ведут переговоры о переходе Игора Пайшана и аренде Джека Грилиша для укрепления своего состава.
Сандерленд в гонке за трансферами: Грилиш в аренду, Пайшан из Марселя на заметке
Джек Грилиш / Getty Images

Согласно информации от The Athletic, Сандерленд намерен укрепить свой состав в последней фазе трансферного периода.

Клуб уже провел ряд трансферов и теперь стремится привлечь дополнительных выдающихся игроков.

В данный момент "черные коты" ведут дискуссии о переходе Игора Пайшана из Марселя, хотя французская сторона не слишком желает расставаться с одним из своих важнейших игроков.

Вместе с тем аренда Джека Грилиша выглядит как более легкое дело.

Сандерленд планирует взять английского футболиста в аренду на сезон, согласен оплачивать только часть его зарплаты, а затем предложить Грилишу полноценный контракт после окончания его текущего договора с Сити.

Также следует упомянуть, что Манчестер Сити недавно анонсировал свой новый трансфер.

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