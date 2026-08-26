Сандерленд в гонке за трансферами: Грилиш в аренду, Пайшан из Марселя на заметке
Согласно информации от The Athletic, Сандерленд намерен укрепить свой состав в последней фазе трансферного периода.
Клуб уже провел ряд трансферов и теперь стремится привлечь дополнительных выдающихся игроков.
В данный момент "черные коты" ведут дискуссии о переходе Игора Пайшана из Марселя, хотя французская сторона не слишком желает расставаться с одним из своих важнейших игроков.
Вместе с тем аренда Джека Грилиша выглядит как более легкое дело.
Сандерленд планирует взять английского футболиста в аренду на сезон, согласен оплачивать только часть его зарплаты, а затем предложить Грилишу полноценный контракт после окончания его текущего договора с Сити.
Также следует упомянуть, что Манчестер Сити недавно анонсировал свой новый трансфер.