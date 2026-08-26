ПСЖ готов продлить контракт с Усманом Дембеле до 2030 года

ПСЖ ведет переговоры о продлении контракта с Дембеле до 2030 года, несмотря на его окончание только в 2028 году.

Фабрис Хокинс сообщил, что ПСЖ намерен продлить контракт с Усманом Дембеле, предлагая ему обновленное соглашение.



Важно упомянуть, что текущий контракт игрока с французским клубом заканчивается в 2028 году.



Парижский клуб стремится продлить договор на дополнительный год-два и уже ведет переговоры по этому вопросу с агентами Дембеле в течение нескольких последних месяцев.



Все стороны, участвующие в переговорах, уверены в их успешном исходе, так как все заинтересованы в продолжении сотрудничества. Следующий этап обсуждений запланирован после завершения трансферного окна.



Ранее появлялись сообщения о возможном переходе ведущего бомбардира Лилля в английскую Премьер-лигу.