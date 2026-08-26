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Ливерпуль столкнулся с отказом: Кристал Пэлас удерживает Сарра

Ливерпуль неудачно пытается подписать контракт с Исмаилой Сарром, получив отказ от Кристал Пэлас, несмотря на предложение в 50 миллионов фунтов.
Ливерпуль столкнулся с отказом: Кристал Пэлас удерживает Сарра
Исмаила Сарр / Getty Images

Ливерпуль продолжает сталкиваться с препятствиями в своих стремлениях подписать нового флангового нападающего.

Как сообщает Фабрицио Романо, мерсисайдская команда снова получила отказ, на этот раз в процессе попытки заключить контракт с Исмаилой Сарром.

Ливерпуль предложил Кристал Пэлас 50 миллионов фунтов за 28-летнего сенегальца. Однако лондонский клуб решил сохранить игрока в своем составе.

Это не первый случай неудачи для мерсисайдцев в Англии, ранее они также не смогли подписать Янкубу Минте из Брайтона.

В то же время стало известно о новом трансфере, осуществленном Манчестер Сити.

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