Ливерпуль столкнулся с отказом: Кристал Пэлас удерживает Сарра
Ливерпуль неудачно пытается подписать контракт с Исмаилой Сарром, получив отказ от Кристал Пэлас, несмотря на предложение в 50 миллионов фунтов.
Ливерпуль продолжает сталкиваться с препятствиями в своих стремлениях подписать нового флангового нападающего.
Как сообщает Фабрицио Романо, мерсисайдская команда снова получила отказ, на этот раз в процессе попытки заключить контракт с Исмаилой Сарром.
Ливерпуль предложил Кристал Пэлас 50 миллионов фунтов за 28-летнего сенегальца. Однако лондонский клуб решил сохранить игрока в своем составе.
Это не первый случай неудачи для мерсисайдцев в Англии, ранее они также не смогли подписать Янкубу Минте из Брайтона.
В то же время стало известно о новом трансфере, осуществленном Манчестер Сити.
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