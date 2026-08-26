Эмилиано Мартинес: переход в Челси или оставаться в Астон Вилле?

Челси рассматривает возможность приобретения вратаря Астон Виллы Эмилиано Мартинеса за 10 миллионов евро.

Аргентинский вратарь Астон Виллы Эмилиано Мартинес рассуждает о возможности перехода в другую команду, как сообщает The Athletic.



Агенты Мартинеса уже предложили его Челси, и сам футболист считает, что это может быть перспективным шагом в его карьере.



Стоит упомянуть, что Ювентус ранее пытался заключить сделку на приобретение вратаря, но в итоге отказался от этого трансфера.



Сейчас Челси полностью контролирует возможность сделки. Лондонский клуб решает, нужен ли им Мартинес. Если решение будет позитивным, стоимость сделки оценивается в районе 10 миллионов евро.



Важно добавить, что Манчестер Сити недавно анонсировал новый трансфер.