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Эмилиано Мартинес: переход в Челси или оставаться в Астон Вилле?

Челси рассматривает возможность приобретения вратаря Астон Виллы Эмилиано Мартинеса за 10 миллионов евро.
Эмилиано Мартинес: переход в Челси или оставаться в Астон Вилле?
Эмилиано Мартинес / Getty Images

Аргентинский вратарь Астон Виллы Эмилиано Мартинес рассуждает о возможности перехода в другую команду, как сообщает The Athletic.

Агенты Мартинеса уже предложили его Челси, и сам футболист считает, что это может быть перспективным шагом в его карьере.

Стоит упомянуть, что Ювентус ранее пытался заключить сделку на приобретение вратаря, но в итоге отказался от этого трансфера.

Сейчас Челси полностью контролирует возможность сделки. Лондонский клуб решает, нужен ли им Мартинес. Если решение будет позитивным, стоимость сделки оценивается в районе 10 миллионов евро.

Важно добавить, что Манчестер Сити недавно анонсировал новый трансфер.

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