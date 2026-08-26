Манчестер Сити приобрел марокканского таланта Буадди за рекордные 95+5 миллионов евро, подписав с ним контракт до 2031 года.

Манчестер Сити официально приветствует Аюба Буадди в своих рядах.



Английский футбольный клуб выложил 95+5 миллионов евро за молодого игрока из национальной команды Марокко Буадди, который подтвердил свою привязанность к новой команде, подписав контракт до 2031 года.



Важно отметить, что Буадди считается одним из лидирующих молодых талантов своего поколения, и множество европейских клубов были заинтересованы в его приобретении.



Тем не менее сумма, которую Манчестер Сити отдал за марокканского футболиста, установила новый рекорд в английской Премьер-лиге среди игроков подросткового возраста.



Между тем Манчестер Юнайтед также недавно заключил контракт с новым полузащитником.