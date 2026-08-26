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Манчестер Сити устанавливает рекорд, приобретая марокканского звездного подростка Буадди за 100 млн евро

Манчестер Сити приобрел марокканского таланта Буадди за рекордные 95+5 миллионов евро, подписав с ним контракт до 2031 года.
Манчестер Сити устанавливает рекорд, приобретая марокканского звездного подростка Буадди за 100 млн евро
Аюб Буадди / mancity.com

Манчестер Сити официально приветствует Аюба Буадди в своих рядах.

Английский футбольный клуб выложил 95+5 миллионов евро за молодого игрока из национальной команды Марокко Буадди, который подтвердил свою привязанность к новой команде, подписав контракт до 2031 года.

Важно отметить, что Буадди считается одним из лидирующих молодых талантов своего поколения, и множество европейских клубов были заинтересованы в его приобретении.

Тем не менее сумма, которую Манчестер Сити отдал за марокканского футболиста, установила новый рекорд в английской Премьер-лиге среди игроков подросткового возраста.

Между тем Манчестер Юнайтед также недавно заключил контракт с новым полузащитником.

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