Бруну Фернандеш - лучший игрок года в английской Премьер-лиге

Бруну Фернандеш из Манчестер Юнайтед признан лучшим футболистом года по версии PFA.

Английская Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) провела церемонию награждения лучшего футболиста года.



Среди кандидатов на получение этого звания были Райан Шерки и Эрлинг Холанн из Манчестер Сити, Габриэл Магальяйнс, Давид Райя и Деклан Райс из Арсенала, а также Бруну Фернандеш из Манчестер Юнайтед.



В итоге Бруну Фернандеш, капитан Манчестер Юнайтед, был признан лучшим игроком года в английской Премьер-лиге. Это не первый раз, когда он получает подобные награды: ранее он уже был отмечен наградами от АПЛ и Ассоциации футбольных журналистов.



В прошлом сезоне Фернандеш принял участие в 35 матчах, в которых забил девять голов и сделал 21 ассист, установив новый рекорд АПЛ.



Кроме того, стало известно, что Манчестер Юнайтед заключил контракт с новым полузащитником.