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Бруну Фернандеш - лучший игрок года в английской Премьер-лиге

Бруну Фернандеш из Манчестер Юнайтед признан лучшим футболистом года по версии PFA.
Бруну Фернандеш - лучший игрок года в английской Премьер-лиге
Бруну Фернандеш / Getty Images

Английская Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) провела церемонию награждения лучшего футболиста года.

Среди кандидатов на получение этого звания были Райан Шерки и Эрлинг Холанн из Манчестер Сити, Габриэл Магальяйнс, Давид Райя и Деклан Райс из Арсенала, а также Бруну Фернандеш из Манчестер Юнайтед.

В итоге Бруну Фернандеш, капитан Манчестер Юнайтед, был признан лучшим игроком года в английской Премьер-лиге. Это не первый раз, когда он получает подобные награды: ранее он уже был отмечен наградами от АПЛ и Ассоциации футбольных журналистов.

В прошлом сезоне Фернандеш принял участие в 35 матчах, в которых забил девять голов и сделал 21 ассист, установив новый рекорд АПЛ.

Кроме того, стало известно, что Манчестер Юнайтед заключил контракт с новым полузащитником.

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