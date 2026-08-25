Бруну Фернандеш - лучший игрок года в английской Премьер-лиге
Английская Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) провела церемонию награждения лучшего футболиста года.
Среди кандидатов на получение этого звания были Райан Шерки и Эрлинг Холанн из Манчестер Сити, Габриэл Магальяйнс, Давид Райя и Деклан Райс из Арсенала, а также Бруну Фернандеш из Манчестер Юнайтед.
В итоге Бруну Фернандеш, капитан Манчестер Юнайтед, был признан лучшим игроком года в английской Премьер-лиге. Это не первый раз, когда он получает подобные награды: ранее он уже был отмечен наградами от АПЛ и Ассоциации футбольных журналистов.
В прошлом сезоне Фернандеш принял участие в 35 матчах, в которых забил девять голов и сделал 21 ассист, установив новый рекорд АПЛ.
Кроме того, стало известно, что Манчестер Юнайтед заключил контракт с новым полузащитником.