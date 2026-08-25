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Челси и Ноттингем договорились о рекордном трансфере Делапа за 45 миллионов фунтов

Ноттингем устанавливает новый трансферный рекорд, приобретая Лиама Делапа из Челси за 45 миллионов фунтов.
Челси и Ноттингем договорились о рекордном трансфере Делапа за 45 миллионов фунтов
Лиам Делап / Getty Images

The Telegraph доложил о достигнутом соглашении между Челси и Ноттингемом касательно трансфера Лиама Делапа.

23-летний игрок будет стоить "лесникам" 45 миллионов фунтов, что становится новым трансферным рекордом клуба.

Стоит отметить, что ранее рекордом была покупка Омари Хатчинсона в прошлом году за 43 миллиона евро.

Делап подтвердил свое желание перейти в Ноттингем после разговора с Оливером Гласснером. Ожидается, что медицинский осмотр игрока состоится уже завтра.

Ранее было упомянуто, что Челси продолжает искать опции для Михаила Мудрика.

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