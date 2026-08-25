Челси и Ноттингем договорились о рекордном трансфере Делапа за 45 миллионов фунтов

Ноттингем устанавливает новый трансферный рекорд, приобретая Лиама Делапа из Челси за 45 миллионов фунтов.

The Telegraph доложил о достигнутом соглашении между Челси и Ноттингемом касательно трансфера Лиама Делапа.



23-летний игрок будет стоить "лесникам" 45 миллионов фунтов, что становится новым трансферным рекордом клуба.



Стоит отметить, что ранее рекордом была покупка Омари Хатчинсона в прошлом году за 43 миллиона евро.



Делап подтвердил свое желание перейти в Ноттингем после разговора с Оливером Гласснером. Ожидается, что медицинский осмотр игрока состоится уже завтра.



Ранее было упомянуто, что Челси продолжает искать опции для Михаила Мудрика.