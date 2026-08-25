Вратарь Ювентуса Микеле Ди Грегорио переходит в Борнмут на правах аренды
29-летний вратарь Ди Грегорио проведет год в Борнмуте на правах аренды, с возможностью последующего выкупа за 14 миллионов евро.
Микеле Ди Грегорио, голкипер Ювентуса из Италии, переезжает в английский футбольный клуб Борнмут, сообщает официальный сайт английской команды.
Вратарю, который уже перешагнул 29-летний рубеж, предстоит провести в Борнмуте год на правах аренды.
Кроме того, стало известно, что в контракте между двумя клубами предусмотрена возможность выкупа игрока за сумму в 14 миллионов евро.
Ciao Michele 👋🇮🇹— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 25, 2026
We're delighted to sign Michele Di Gregorio on loan from Juventus 🤝 pic.twitter.com/fE1QcKblcs
В предыдущем сезоне Ди Грегорио отыграл за Ювентус 37 матчей в разных турнирах, пропустив 36 голов и 17 раз удерживая свои ворота в неприкосновенности.
Стоит отметить, что Ювентус уже подписал контракт с вратарем Тоттенхэма.
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