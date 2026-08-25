Вратарь Ювентуса Микеле Ди Грегорио переходит в Борнмут на правах аренды

29-летний вратарь Ди Грегорио проведет год в Борнмуте на правах аренды, с возможностью последующего выкупа за 14 миллионов евро.

Микеле Ди Грегорио, голкипер Ювентуса из Италии, переезжает в английский футбольный клуб Борнмут, сообщает официальный сайт английской команды.



Вратарю, который уже перешагнул 29-летний рубеж, предстоит провести в Борнмуте год на правах аренды.



Кроме того, стало известно, что в контракте между двумя клубами предусмотрена возможность выкупа игрока за сумму в 14 миллионов евро.

Ciao Michele 👋🇮🇹



We're delighted to sign Michele Di Gregorio on loan from Juventus 🤝 pic.twitter.com/fE1QcKblcs — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) August 25, 2026

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