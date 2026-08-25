Тоттенхэм привлекает бразильского вингера Савиньо: детали мегасделки

"Шпоры" подтвердили переход 22-летнего бразильского вингера Савиньо, бывшего игрока Манчестер Сити.

Тоттенхэм официально заявил о приобретении вингера Савиньо, бывшего игрока Манчестер Сити.



Сведения о переходе 22-летнего футболиста были размещены на официальном интернет-ресурсе лондонского клуба.



Подробности контракта бразильского вингера с Тоттенхэмом до сих пор не обнародованы.



Финансовые детали сделки также не раскрыты, однако, согласно медиа, стоимость перехода составила 75 миллионов фунтов стерлингов (87,7 миллиона евро). Кроме того, "горожане" могут получить дополнительные 10 миллионов фунтов (11,7 миллиона евро) в форме бонусов.

Sávio is Spurs 🇧🇷 pic.twitter.com/5n24JoUHLU — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 25, 2026

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