Челси ищет клуб для аренды украинского вингера Мудрика: Лидс, Брентфорд и Ковентри в списке
Как сообщает BBC, Челси активно ищет подходящий футбольный клуб для аренды украинского вингера Михаила Мудрика в текущем сезоне.
Лидс рассматривался как основной претендент на 25-летнего футболиста, однако предложенные ими условия аренды не соответствовали требованиям Челси, что привело к временной приостановке диалога.
Брентфорд, другой клуб из английской Премьер-лиги, также находится в списке рассматриваемых, но Челси не готов принять их предложение, поскольку "пчелы" хотят включить в договор опцию выкупа игрока.
Ковентри, недавно вернувшийся в Премьер-лигу, также проявляет интерес к Мудрику.
Возможным вариантом считается французский Страсбур, который является членом консорциума BlueCo.
Также сообщается о потенциальном интересе к украинскому вингеру со стороны клубов итальянской Серии А, включая Наполи, Аталанту и Рому.
Важно подчеркнуть, что для Челси приоритетным при выборе клуба для Мудрика является гарантирование ему игрового времени. Челси настаивает на том, чтобы в договоре об аренде было прописано, что регулярное участие украинца в матчах является обязательным условием, включая штрафы за его отсутствие.
Ранее сообщалось, что Мудрик получил новый номер в составе Челси.