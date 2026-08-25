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Челси ищет клуб для аренды украинского вингера Мудрика: Лидс, Брентфорд и Ковентри в списке

Челси отклоняет предложения Лидса и Брентфорда по аренде Мудрика, рассматривая варианты в Страсбуре и Серии А.
Челси ищет клуб для аренды украинского вингера Мудрика: Лидс, Брентфорд и Ковентри в списке
Михаил Мудрик / Getty Images

Как сообщает BBC, Челси активно ищет подходящий футбольный клуб для аренды украинского вингера Михаила Мудрика в текущем сезоне.

Лидс рассматривался как основной претендент на 25-летнего футболиста, однако предложенные ими условия аренды не соответствовали требованиям Челси, что привело к временной приостановке диалога.

Брентфорд, другой клуб из английской Премьер-лиги, также находится в списке рассматриваемых, но Челси не готов принять их предложение, поскольку "пчелы" хотят включить в договор опцию выкупа игрока.

Ковентри, недавно вернувшийся в Премьер-лигу, также проявляет интерес к Мудрику.

Возможным вариантом считается французский Страсбур, который является членом консорциума BlueCo.

Также сообщается о потенциальном интересе к украинскому вингеру со стороны клубов итальянской Серии А, включая Наполи, Аталанту и Рому.

Важно подчеркнуть, что для Челси приоритетным при выборе клуба для Мудрика является гарантирование ему игрового времени. Челси настаивает на том, чтобы в договоре об аренде было прописано, что регулярное участие украинца в матчах является обязательным условием, включая штрафы за его отсутствие.

Ранее сообщалось, что Мудрик получил новый номер в составе Челси.

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