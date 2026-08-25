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Астон Вилла готова выложить 50 млн евро за звезду Милана Леау

Унаи Эмери видит в Леау потенциальное усиление для атаки Астон Виллы, несмотря на высокую стоимость перехода футболиста.
Астон Вилла готова выложить 50 млн евро за звезду Милана Леау
Рафаэл Леау / Getty Images

Астон Вилла рассматривает возможность подписания контракта с Рафаэлем Леау, футболистом Милана и сборной Португалии.

По данным Calciomercato, главный тренер бирмингемского клуба Унаи Эмери убежден, что 27-летний вингер может значительно улучшить атакующую линию команды.

Ранее Милан надеялся получить за португальца 60 миллионов евро, но теперь, предположительно, готов принять 50 миллионов евро.

Следует отметить, что официальные переговоры о переходе Леау в Астон Вилла еще не начались.

В прошлом сезоне Леау участвовал в 31 матче за Милан в различных турнирах, забив десять голов и сделав три ассиста.

Ранее было объявлено, что Астон Вилла арендовала защитника из Вест Хэма.

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