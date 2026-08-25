Аллан готов перебраться из Палмейраса в Манчестер Сити за 40 млн евро

"Горожане" готовы заплатить 40 миллионов евро за Аллана, плюс дополнительные бонусы.

Футболист Аллан, выступающий за Палмейрас, собирается перебраться в Манчестер Сити, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, "горожане" и бразильский футбольный клуб пришли к устной договоренности о переходе 22-летнего флангового нападающего.



Информатор утверждает, что сумма трансфера составит 40 миллионов евро, плюс будут выплачены дополнительные бонусы.



В текущем сезоне Аллан провел 42 матча за Палмейрас в разных соревнованиях, отметившись шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.



Ранее стало известно, что Тоттенхэм согласовал покупку флангового нападающего из Манчестер Сити.