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Аллан готов перебраться из Палмейраса в Манчестер Сити за 40 млн евро

"Горожане" готовы заплатить 40 миллионов евро за Аллана, плюс дополнительные бонусы.
Аллан готов перебраться из Палмейраса в Манчестер Сити за 40 млн евро
Аллан / Getty Images

Футболист Аллан, выступающий за Палмейрас, собирается перебраться в Манчестер Сити, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. По его данным, "горожане" и бразильский футбольный клуб пришли к устной договоренности о переходе 22-летнего флангового нападающего.

Информатор утверждает, что сумма трансфера составит 40 миллионов евро, плюс будут выплачены дополнительные бонусы.

В текущем сезоне Аллан провел 42 матча за Палмейрас в разных соревнованиях, отметившись шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

Ранее стало известно, что Тоттенхэм согласовал покупку флангового нападающего из Манчестер Сити.

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