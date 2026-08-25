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Тедеско: Довбик возвращается к форме после травмы

Довбик показал достойную игру, но нуждается в восстановлении формы, заявил Тедеско, тренер Болоньи.
Тедеско: Довбик возвращается к форме после травмы
Артем Довбик в матче с Лацио / Getty Images

Главный наставник футбольного клуба Болонья Доменико Тедеско выразил свои впечатления от игры украинского нападающего Артема Довбика, который недавно дебютировал в официальном матче против Лацио в рамках открытия нового сезона Серии А (0:1).

Тедеско, руководитель "россоблу", подчеркнул, что Довбик проявил себя на поле весьма достойно и высказал уверенность в скорейшем возвращении игрока к его прежней форме после полученной травмы.

"Довбик, вышедший на замену, неплохо себя показал, но ему нужно быстро восстановить форму. Он тренируется индивидуально и выполняет дополнительные упражнения, чтобы вернуться в лучшую форму. Не играть пять месяцев очень тяжело", - передает слова Тедеско Pazzi Di Fanta.

Стоит отметить, что ранее сам Довбик поделился своими мыслями о переходе в Болонью.

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