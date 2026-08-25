Тедеско: Довбик возвращается к форме после травмы

Довбик показал достойную игру, но нуждается в восстановлении формы, заявил Тедеско, тренер Болоньи.

Главный наставник футбольного клуба Болонья Доменико Тедеско выразил свои впечатления от игры украинского нападающего Артема Довбика, который недавно дебютировал в официальном матче против Лацио в рамках открытия нового сезона Серии А (0:1).



Тедеско, руководитель "россоблу", подчеркнул, что Довбик проявил себя на поле весьма достойно и высказал уверенность в скорейшем возвращении игрока к его прежней форме после полученной травмы.



"Довбик, вышедший на замену, неплохо себя показал, но ему нужно быстро восстановить форму. Он тренируется индивидуально и выполняет дополнительные упражнения, чтобы вернуться в лучшую форму. Не играть пять месяцев очень тяжело", - передает слова Тедеско Pazzi Di Fanta.



Стоит отметить, что ранее сам Довбик поделился своими мыслями о переходе в Болонью.