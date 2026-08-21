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Ювентус расторгает контракт с бразильским полузащитником Артуром Мело

Ювентус и Артур Мело прекратили сотрудничество, несмотря на контракт до 2027 года.
Ювентус расторгает контракт с бразильским полузащитником Артуром Мело
Артур Мело / Getty Images

Ювентус официально объявил о прекращении контракта с бразильским полузащитником Артуром Мело.

Туринская футбольная команда и 30-летний футболист согласовали решение о завершении сотрудничества, согласно официальному заявлению клуба.

Договор с Артуром Мело был подписан до 30 июня 2027 года.



Артур Мело присоединился к Ювентусу в 2020 году, перейдя из Барселоны за 80 миллионов евро. С 2022 года он выступал на правах аренды за Ливерпуль, Фиорентину, Жирону и Гремио.

Ранее Ювентус также объявил о заключении контракта с защитником из Болоньи.

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