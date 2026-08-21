Ювентус расторгает контракт с бразильским полузащитником Артуром Мело
Ювентус и Артур Мело прекратили сотрудничество, несмотря на контракт до 2027 года.
Ювентус официально объявил о прекращении контракта с бразильским полузащитником Артуром Мело.
Туринская футбольная команда и 30-летний футболист согласовали решение о завершении сотрудничества, согласно официальному заявлению клуба.
Договор с Артуром Мело был подписан до 30 июня 2027 года.
È ufficiale la risoluzione consensuale di contratto per Arthur.— JuventusFC (@juventusfc) August 21, 2026
Buona fortuna per il futuro! pic.twitter.com/iiFZLMV6we
Артур Мело присоединился к Ювентусу в 2020 году, перейдя из Барселоны за 80 миллионов евро. С 2022 года он выступал на правах аренды за Ливерпуль, Фиорентину, Жирону и Гремио.
Ранее Ювентус также объявил о заключении контракта с защитником из Болоньи.
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