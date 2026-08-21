Астон Вилла привлекает Ван-Биссаку: сезон аренды с обязательным выкупом
Ван-Биссака переходит из Вест Хэма в Астон Виллу на сезонную аренду с обязательством выкупа.
Астон Вилла подтвердила подписание контракта с Аароном Ван-Биссака, футболистом, ранее выступавшим за Вест Хэм.
Официальный сайт бирмингемского футбольного клуба сообщил о переходе 28-летнего защитника.
Ван-Биссака, родившийся в Конго, присоединяется к Астон Вилле на основе годового договора об аренде с обязательным последующим выкупом.
The Spider arrives 🕷️— Aston Villa (@AstonVilla) August 21, 2026
Aston Villa is delighted to announce the signing of Aaron Wan-Bissaka from West Ham on a season-long loan, with a conditional obligation to buy 🤝 pic.twitter.com/wHPM6x21ns
В прошедшем сезоне Ван-Биссака принял участие в 27 играх за Вест Хэм в различных соревнованиях, в которых совершил три результативные передачи.
Ранее стало известно, что Арсенал договорился о приобретении защитника Астон Виллы.
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