Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Астон Вилла привлекает Ван-Биссаку: сезон аренды с обязательным выкупом

Ван-Биссака переходит из Вест Хэма в Астон Виллу на сезонную аренду с обязательством выкупа.
Астон Вилла привлекает Ван-Биссаку: сезон аренды с обязательным выкупом
Аарон Ван-Биссака перешел в Астон Виллу / Aston Villa

Астон Вилла подтвердила подписание контракта с Аароном Ван-Биссака, футболистом, ранее выступавшим за Вест Хэм.

Официальный сайт бирмингемского футбольного клуба сообщил о переходе 28-летнего защитника.

Ван-Биссака, родившийся в Конго, присоединяется к Астон Вилле на основе годового договора об аренде с обязательным последующим выкупом.



В прошедшем сезоне Ван-Биссака принял участие в 27 играх за Вест Хэм в различных соревнованиях, в которых совершил три результативные передачи.

Ранее стало известно, что Арсенал договорился о приобретении защитника Астон Виллы.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри sport.bigmir.net

Мы в социальных сетях
СПОРТ bigmir)net
ТОП-новости