Астон Вилла привлекает Ван-Биссаку: сезон аренды с обязательным выкупом

Ван-Биссака переходит из Вест Хэма в Астон Виллу на сезонную аренду с обязательством выкупа.

Аарон Ван-Биссака перешел в Астон Виллу / Aston Villa

