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Порту усиливает попытки приобрести нападающего Милана Хименеса

Порту усиливает усилия по приобретению нападающего Милана Сантьяго Хименеса, планируя новый раунд переговоров.
Порту усиливает попытки приобрести нападающего Милана Хименеса
Сантьяго Хименес / Getty Images

Порту активизировал свои попытки приобрести нападающего Милана и мексиканской национальной команды Сантьяго Хименеса.

По данным известного инсайдера Николо Скира, "драконы" запланировали новый раунд переговоров с "россонери" по поводу перехода 25-летнего футболиста.

Мексиканский форвард уже достиг соглашения с португальским клубом и настаивает на скорейшем окончании трансфера.

Ранее Порту попытался урегулировать аренду игрока с обязательной опцией выкупа, но стороны не смогли договориться.

В прошлом сезоне Хименес пропустил большую часть времени из-за травмы и провел всего 18 матчей за Милан, забив один гол и сделав три результативные передачи.

Отметим, что ранее Милан осуществил рекордный трансфер нападающего из ПСЖ.

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