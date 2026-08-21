Порту усиливает попытки приобрести нападающего Милана Хименеса
Порту усиливает усилия по приобретению нападающего Милана Сантьяго Хименеса, планируя новый раунд переговоров.
Порту активизировал свои попытки приобрести нападающего Милана и мексиканской национальной команды Сантьяго Хименеса.
По данным известного инсайдера Николо Скира, "драконы" запланировали новый раунд переговоров с "россонери" по поводу перехода 25-летнего футболиста.
Мексиканский форвард уже достиг соглашения с португальским клубом и настаивает на скорейшем окончании трансфера.
Ранее Порту попытался урегулировать аренду игрока с обязательной опцией выкупа, но стороны не смогли договориться.
В прошлом сезоне Хименес пропустил большую часть времени из-за травмы и провел всего 18 матчей за Милан, забив один гол и сделав три результативные передачи.
Отметим, что ранее Милан осуществил рекордный трансфер нападающего из ПСЖ.
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