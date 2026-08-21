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Тоттенхэм близок к подписанию контракта с форвардом Манчестер Сити Мармушем

Тоттенхэм близок к подписанию контракта с Омаром Мармушем, форвардом Манчестер Сити.
Тоттенхэм близок к подписанию контракта с форвардом Манчестер Сити Мармушем
Омар Мармуш / Getty Images

Тоттенхэм находится на последней стадии переговоров о трансфере египетского форварда Манчестер Сити Омара Мармуша.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, лондонский клуб уже согласовал детали личного контракта с 27-летним футболистом, который будет действовать до лета 2031 года.

Роберто Де Дзерби, главный тренер Тоттенхэма, играет важную роль в этом трансфере, проявив значительный интерес к египетскому нападающему.

Важно отметить, что Мармуш недавно отклонил щедрое предложение из Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне Мармуш провел за Манчестер Сити 36 матчей в разных турнирах, забив восемь голов и сделав три ассиста.

Ранее сообщалось, что Тоттенхэм также договорился с Манчестер Сити о покупке вингера Савиньо.

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