Форвард ЛНЗ Джевисон Беннетт переходит в венгерский клуб Дьер

22-летний костариканский форвард Джевисон Беннетт переходит в венгерский клуб Дьер на правах аренды.

Джевисон Беннетт, форвард ЛНЗ, переходит в футбольную команду Дьер из Венгрии.



Это подтвердили представители пресс-службы черкасского футбольного клуба.



22-летний игрок из Коста-Рики будет выступать за венгерский клуб по арендному договору.



Стоит отметить, что Беннетт присоединился к ЛНЗ в марте 2025 года. Во время своего пребывания в черкасской команде, он принял участие в 18 матчах и совершил одну голевую передачу.



В текущем сезоне костариканский игрок участвовал в одном матче УПЛ.



Кроме того, недавно ЛНЗ представил два новых комплекта формы.