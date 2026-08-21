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Форвард ЛНЗ Джевисон Беннетт переходит в венгерский клуб Дьер

22-летний костариканский форвард Джевисон Беннетт переходит в венгерский клуб Дьер на правах аренды.
Форвард ЛНЗ Джевисон Беннетт переходит в венгерский клуб Дьер
Джевисон Беннетт / ФК ЛНЗ

Джевисон Беннетт, форвард ЛНЗ, переходит в футбольную команду Дьер из Венгрии.

Это подтвердили представители пресс-службы черкасского футбольного клуба.

22-летний игрок из Коста-Рики будет выступать за венгерский клуб по арендному договору.

Стоит отметить, что Беннетт присоединился к ЛНЗ в марте 2025 года. Во время своего пребывания в черкасской команде, он принял участие в 18 матчах и совершил одну голевую передачу.

В текущем сезоне костариканский игрок участвовал в одном матче УПЛ.

Кроме того, недавно ЛНЗ представил два новых комплекта формы.

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